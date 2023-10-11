Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 23:55
Emekli öğretmenlerin sertifikaları

Hocalarım bu temmuzda emekli oldum. İş gereği meb de görev yaparken almış olduğum bir sertifikaya ihtiyacım var. Mebbise artık giremediğimiz için bu sertifikaları göremiyoruz. Özlük dosyaları emekli olduğumuz okulda mı kalır? İlçeye mi gönderilir? Sertifikaları görebileceğim bir sistem var mı? Emekli olduğum ilçeye mi gitmem gerekiyor?


halis4242
Genel Müdür
11 Ekim 2023 23:59

Sayın hocam, aldığınız belgelerin her birinin bir örneği ilçedeki arşiv odasında tutulur, ilçeye gidip belgenizin fotokopisini alabilirsiniz.


HAYAT0434
Aday Memur
12 Ekim 2023 00:03

Teşekkür ederim.

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