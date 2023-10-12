Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 00:58
Öğrencinin Toplum Hizmeti çalışmaları PDR lerce planlanmalıdır

Reelde uygulansa öğrencilerin kişisel gelişimlerine çok olumlu etkisi olacak toplum hizmeti çalışmalarını sorunu olan öğrencileri en iyi tanıyan ve öğrencilerin disiplin cezası almasına en önde karşı çıkan okul rehberlik öğretmeni, öğrencinin gereksinimini saptayarak planlamalıdır.Bu öğretmenlere gereksiz yük oluşturduğundan olması gerektiği gibi uygulanamayan çalışmalar yapıldığında, çok değil 5 yıl sonrasında kültürel yozlaşmadan kurtulmaya başlamış, bir sonraki nesilde toplumsal kimliğimizin donelerini yeniden kazanmış oluruz...

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek DersiMemurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Branşçılara soru çözme saati konulsunBranş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii TutulmalıOkullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Rehberlik servisleri kaldırılsınYardım Talebi (soruşturma)Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Okulunuzdaki öğretmenler ile ilgili düşünceniz nedir?'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'

Sözlük

kış klişeleri 2 herkesi kendin gibi sanmak 2 Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1 ölmez bir eser 1 söbe 1 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 3 ilişmek 1 iş yıkmak 1 pamunda 1 güne bir söz bırak 4

Son Haberler

Aylıksız izin alan memur bu süre içerisinde emekli olabilir mi?12 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!Türk Kızılay'dan 2 bin 250 Heratlı depremzede aileye gıda yardımıSilivri'de öğrencisini taciz ettiği iddia edilen voleybol antrenörü tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar