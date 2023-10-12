Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2023 01:01
eş durumu

merhabalar ben sözleşmeli zabıt katipliğini asil olarak kazandım bir problem çıkmazsa inşallah bir kaç ay içinde göreve başlıyacağım. eşim sağlık bakanlığında kadrolu hemşire kendisi seçimle birlikte 3 yılı doldurmadan sözleşmeliden kadroya geçenlerden kendisinin benim atanıp iş başı yapacağım yere eş durumu ile gelme şansı var mı varsa hemen yapabilir mi beklememiz mi gerekir teşekkür ederim.

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