Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 08:06
15 Tatil eş durumu

Sınıf öğretmeniyim yazın 3 yılı doldurmadigim için eş durumu yapamadım bedelli askerlik yapmıştım 1 ayla kaçırdım 15 tatilde eş durumu yapmak istiyorum ama il emri çıkmıyor anladığım kadarıyla puan üstünlüğü esas ise puanim yeter mi yoksa eşimden ayrı bir dönem daha mi geçirmek zorundayım puanım 106


melcea
Genel Müdür
12 Ekim 2023 08:30

Tamamen acilacak okullara ve tercih yapacak kisilere bagli. Sizden yuksek puanli birisi onunuze gecmezse tayininiz cikar. Bunu simdiden bilemeyiz.


Ahmet Kaleli
Şef
12 Ekim 2023 10:52

hocam kontenjan açan bütün okulları yazıp sonucunu bekleyeceksiniz, puan tutarsa gidersiniz tutmazsa ağustos'u beklersiniz orada il emri verilir

hangi ili istediğinize göre durum değişir, 106 puanla istanbul gelebilir, gideceğiniz il kaç kontenjan açacak o önemli

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