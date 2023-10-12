Memurlar.net uygulaması reklamdan geçilmiyor

arakadaşlar siz de rahatsız oluyor musunuz bu konuda ? bir haberden öbür habere geçemiyorum. tıklıyorum reklam çıkıyorum reklam okuyorum reklam yazıyorum reklam neredeyse 3-5 saniyede 1 reklamla karşılaşıyorum ya bence çok abartmışlar bunu yazarken bile çıktı siz düşünün.

arakadaşlar siz de rahatsız oluyor musunuz bu konuda ? bir haberden öbür habere geçemiyorum. tıklıyorum reklam çıkıyorum reklam okuyorum reklam yazıyorum reklam neredeyse 3-5 saniyede 1 reklamla karşılaşıyorum ya bence çok abartmışlar bunu yazarken bile çıktı siz düşünün.