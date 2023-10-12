Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


12 Ekim 2023 08:21
Memurlar.net uygulaması reklamdan geçilmiyor
arakadaşlar siz de rahatsız oluyor musunuz bu konuda ? bir haberden öbür habere geçemiyorum. tıklıyorum reklam çıkıyorum reklam okuyorum reklam yazıyorum reklam neredeyse 3-5 saniyede 1 reklamla karşılaşıyorum ya bence çok abartmışlar bunu yazarken bile çıktı siz düşünün.

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