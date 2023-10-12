Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


12 Ekim 2023 08:49
Evlenmek istiyorum

adana ve çevresi 40 yaşında erkeğim. lütfen boş cvp yazmayın.

Çok Yazılan Konular

Kelime türetmece oyunuBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Gececi tayfa Nevi Şahsına MünhasırKendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Büyücü tanıdığı olan var mıSanaldan ciddi birliktelik olur mu?Son iki harften kelime bulma oyunu30 Yaş Klübü ( Küçükler Giremez )Tartışıyoruz forumun en güzel kızı kim?

Sözlük

Kendin olmaya cesaret etmek 1 şu an çalan şarkı 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 natalia grace olayı 1 divitin 1 ölmez bir eser 1 Har megido 1 öyle midir böyle midir 1 en kötü ilk randevu tecrübeleri 2 çoban boşluğu 1

Son Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye olarak savaştan değil barıştan yanayızBabasını öldüren sanığa haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezasıBakan Yerlikaya: Son dört ayda 309 terörist etkisiz hale getirildiTrabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyorMEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar