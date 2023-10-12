Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2023 10:01
Yönetmelik madde 27

Atama nakil yönetmeliğinin 27. maddesinde yeni açılan tesislere il dışından atama dönemine bağlı kalmaksızın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tayin istenebiliyor. Bu maddeye göre tayin isteyen var mı b

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