Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2023 11:23
Katip-Polis Eş Durumu?

Arkadaşlar eşim 8 aylık polis memuru, ben ise başka bir ilde 4 yıllık zabıt katibiyim. Eş durumundan dolayı eşimin bulunduğu ile tayin isteminde bulundum. Dilekçem şuan bakanlıkta. Polis eşlerine tayin çıkar dediler ama kafamda hep bir acaba var. Sizce Tayin talebimin reddedilme ihtimali var mıdır?

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