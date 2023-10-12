Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 13:09
Sömestr'a denk gelen doğum izni

Değerli hocalarım saygılar okuduğunuz için teşekkür ederim. Eşim 15 tatil başlangıcında 35 haftalık hamile bitişinde ise 37 haftalık hamile oluyor. Biz doğum iznine okul başladığında pazartesi ayrılabiliyor muyuz (okula hiç gelmeden )buradaki 2 haftalık süreyi de doğum sonrası izin olarak ekleniyor mu.

bir de zaten memurlar 37 haftada zorunlu izne ayrılmak durumundalar biz 15 tatili herhangi bir rapor almadan girip 15 tatil bitiminde 37 haftalık hamile diye direkt izne ayrılabilir miyiz herhangi bir evrak işi yapmadan


Cirixus
Aday Memur
12 Ekim 2023 13:25

Ne kadar uyanıksınız? Fazla iyi degil bu kadar uyanıklık


Muhtareco
Aday Memur
12 Ekim 2023 13:40

Hocam bilgi talep ettim. Ne kadar da salça olmaya teşnesiniz.


melike.h
Şef
12 Ekim 2023 13:47

32-37 nci haftalar fiilen çalıştıysa aktarılır. yani 15 tatil aktarılmaz


fztogretmn
Aday Memur
12 Ekim 2023 15:14
Hocam benim de aynı durum var ve maalesef aktaramıyoruz. Yaz tatilinde doğum yapanların aktaramadığı gibi

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
12 Ekim 2023 15:23

15 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete 'de açıklamalar mevcut. "fiili olarak çalışılan günler" doğum sonrasına aktarılabilir.

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