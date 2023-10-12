Sömestr'a denk gelen doğum izni

Değerli hocalarım saygılar okuduğunuz için teşekkür ederim. Eşim 15 tatil başlangıcında 35 haftalık hamile bitişinde ise 37 haftalık hamile oluyor. Biz doğum iznine okul başladığında pazartesi ayrılabiliyor muyuz (okula hiç gelmeden )buradaki 2 haftalık süreyi de doğum sonrası izin olarak ekleniyor mu.

bir de zaten memurlar 37 haftada zorunlu izne ayrılmak durumundalar biz 15 tatili herhangi bir rapor almadan girip 15 tatil bitiminde 37 haftalık hamile diye direkt izne ayrılabilir miyiz herhangi bir evrak işi yapmadan