KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ekim 2023 13:16
Kamuda İşçi statüsüyle çalışmanın Avantajlarlı/dezavantajları neler?
uludağ alan başkanlığı teknik kadro alımı için soruyorum teknik kadro ama işçi olarak geçiyor,maaş, özlük hakları tayin meseleleri nasıldır ?

darkkinght
Aday Memur
12 Ekim 2023 14:39

hocam sendika sözleşmesini oku ilgili kurumun örneğin tes-iş 20.dönem toplu sözleşme


fthdmr0671
Aday Memur
12 Ekim 2023 15:38

ben de oraya yerleştim dostum

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Sözlük

Har megido 1 öyle midir böyle midir 1 çok ilginç şarkı sözleri 1 güne bir söz bırak 6 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 anı defterine yazılan vecizeler 1 söbe 1 Juliane koepcke 1 şu an çalan şarkı 1 Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1

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