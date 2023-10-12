Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 13:54
Emeklilik yarım maaş

15 Eylül emekli oldum 15 Ekim 1 Kasım 15 günlük yarım maaş ayın kaçında yatar.

Banka hesabını yoksa TC no ya mı yatıyor ikaramiye gibimi


tarhanatör
Aday Memur
12 Ekim 2023 15:21

İkramiye gibi, e devletten takip et

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