KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ekim 2023 14:18
Mühendis ve mimarlar neden kamu

Mühendis ve mimarlar neden kamu da kadro kovalıyor. Gidin kendinizi geliştirin özelde çalışın. Bence devlet buna bir sınırlama getirmeli. İibf kadrolarına mühendis atanacak neredeyse. Doğru bulmuyorum bunu


Muhkiz
Aday Memur
12 Ekim 2023 14:39

Mühendislik veya mimarlık okumayanların okuyanlara sürekli kendinizi geliştirin nidaları atmaları artık sıkmadı mı? Ne yani özelde çalışan her mimar mühendis atomu mu parçalıyor sanıyorsunuz siz? Belki de kamuda kafa rahatlığıyla kendimizi kültürel anlamda geliştirme fırsatı bulabileceğimizi düşündüğümüz için bunu tercih ediyoruzdur he bir düşün istersen


MrThuganomics
Aday Memur
12 Ekim 2023 15:36

Hissediyorum, o geliyor...

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