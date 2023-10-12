Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


12 Ekim 2023 14:29
Eskiden ne güzeldi

Bu sitede öğrencilik ve atanma dönemlerinde ne güzel kaliteli paylaşımlar olurdu. Şimdi her yerden reklam fırlıyor, herkes dağılmış çil yavrusu gibi. Ben de yillar sonra dönen biri olarak şaşırdım

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuSon iki harften kelime bulma oyunuGibisinSon iki harften kelime türetmeKime bölümüne kendi ismini yazmak.RepertuardanEvlenmek isteyen kadınlar, idealinizdeki erkek tipi nasıl olmalı?Bu ülkede yaşamak

Sözlük

şarkılarda geçen ağır sözler 3 Har megido 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 2 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 4 söbe 1 Luwak kahvesi 1 natalia grace olayı 1 heykel 1 güneş tutulması 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 40 kişi gözaltına alındıİlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştüÖzgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Çelik'i tebrik ettiMİT tırları davasında Erdem Gül'ün dosyası savcılığa gönderildi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar