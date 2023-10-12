KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 15:15
Bu pomem ne zaman ilan edilir artıkkkk!!

özel sektörde çalışıyorum marketteyim artık gına geldi birileriyle büyük sorunlar yaşamadan şuradan kurtulmak istiyorum! Allah nasip eder mi bilmiyorum ama Pomeme başvurmak istiyorum ne kadar daha bekleriz tahmini? sabrım tükendi

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