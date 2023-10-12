Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 15:15
yüksek lisans izin hakkında

Arkadaşlar yüksek lisansımın ders aşamasının bitmesine bir dönemim kaldı bahar döneminde tez aşamasına geçeceğim. Branşım okul öncesi, bulunduğum ilde üniversitem ben ilçesinde görev yapıyorum. Ancak yüksek lisans derslerimden bir tanesi maalesef okul saatimle çakışıyor ve devam zorunluluğu var. İdaremden izin almak istediğimde maalesef devamlı olarak her hafta izin veremeyeceğini söyledi idari izin kullanmak istediğim de aynı şekilde cevap aldım. Neler yapılabilir bu durumda inanın ne yapacağımı şaşırdım , üniversite hiçbir şekilde tolere etmiyor böyle olacağını bilsem zaten ders seçiminde malum dersi almazdım ancak temelde bir ders almam da gerekiyor. Mevzuata baktım müdürün inisiyatifine bırakmış gibi ancak genellikle branşcılara kolaylık sağlıyor. Kırsal bölgede görev yapıyorum bazen çocuklarım gelmediği bile oluyorken neler yapılabilir kaymakama kadar dilekçe ile gitme fikri geliyor nedir bunun yolu yordamı

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