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Editörler : Lanet


12 Ekim 2023 15:16
Excalibur FC 24 CUP

Casper?ın FC 24?ün turnuvasını düzenleyeceğini duydum. Intel?in de Excalibur FC 24 CUP tarafına destek verecekmiş Turnuvaya kayıtlar başlarken, eleme maçları 14 Ekim?den itibaren başlayacakmış. Ben şahsen katılmayı arzu ediyorum .. Excalibur bu turnuvalara çok sayıda yapmaya devam ediyor ve sürekli bunu tekrarlıyor. Excalibur fc 24 cup , futbol ve espor sevenleri de tanışma imkanı sunuyor geçen sene bunu yaşadım acayip iyi oldu arkadaşlıklarım halen devam ediyo En güzeli de 1. Olacak kişiye excalibur g870 veriyorlar 2.ye g770 3.ye de excalibur aksesuarları veriyolarmuş. Geçen sene ben tüm turnuvanın geri kalanını Twitch üzerinden izlemiştim. Bu sene de Ege Arseven sunacakmış bu da artı :D

https://www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-fc-24-cup-basliyor şu adresten kayıt olunuyor ve sonunda istediğim turnuva geldi :)

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