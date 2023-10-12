Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 15:44
memurlar emekli olmuyor-olmaz
çünkü çalışan ile emekli arasında fark %50, çalışan birisi 30 bin alıyorsa emekli olunca 15 bin alıyor, niye emekli olsun ki, hükümet memura 8077 seyyanen verip emekliye vermeyince tüm dengeler bozuldu, bundan böyle herkes 65 yaşını bekler, geçlerde devlet kadrolarına gireceğim diye çok bekler.

Cirixus
Aday Memur
12 Ekim 2023 16:39

Emekli ile çalışan aynı parayı almasın bir zahmet? Adalet mi? Şu anki durum gayet iyi


Kagiş
Müsteşar
12 Ekim 2023 16:55

65'e kadar hücumm!?))) Kovulana kadar çalışacağım! Ben emekli olmayacağım onlar beni emekli edecek!))) Sevk, rapor... vs yapıştır geçç. Böyle saça böyle tarak vurulurmuş deyip işimize bakarız.


memurolm
Genel Müdür
12 Ekim 2023 16:59

siz öğretmensiniz ve zaten zaman geçtikçe tecrübe ve bilgelik kazanırsınız bu meslekte yaşlılığın daha değerli olduğunu düşünüyorum. sevk rapor konusu da diyecek bir söz bulamıyorum

Kagiş, 2 saat önce

65'e kadar hücumm!?))) Kovulana kadar çalışacağım! Ben emekli olmayacağım onlar beni emekli edecek!))) Sevk, rapor... vs yapıştır geçç. Böyle saça böyle tarak vurulurmuş deyip işimize bakarız.


atahoca
Genel Müdür
12 Ekim 2023 17:58

Fark çok açıldı. Bu kadarı fazla. İnsanlar ciddi sıkıntıda.

Öğretmen açısından düşününce en azından göreve yeni başlayan (1/9) kadar maaş düşünülebilir. Adam zaten uzmanlık, başöğretmenlikten gelen payı almıyor. Bu bile ciddi bir rakam.

Cirixus, 2 saat önce

Emekli ile çalışan aynı parayı almasın bir zahmet? Adalet mi? Şu anki durum gayet iyi


Arizonalı
Aday Memur
12 Ekim 2023 18:26
biz zaten aynı maaşı alsın demiyoruz, ancak bu kadar da uçurum olmaz ki kardeşim, kimse emekli olmaz böyle maaşla.
Cirixus, 2 saat önce

Emekli ile çalışan aynı parayı almasın bir zahmet? Adalet mi? Şu anki durum gayet iyi


Velocıraptor
Genel Müdür
12 Ekim 2023 18:52

benim bile fikrim değişti istikamet 65 diyeceğim zahar.

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