memurlar emekli olmuyor-olmaz

çünkü çalışan ile emekli arasında fark %50, çalışan birisi 30 bin alıyorsa emekli olunca 15 bin alıyor, niye emekli olsun ki, hükümet memura 8077 seyyanen verip emekliye vermeyince tüm dengeler bozuldu, bundan böyle herkes 65 yaşını bekler, geçlerde devlet kadrolarına gireceğim diye çok bekler.

çünkü çalışan ile emekli arasında fark %50, çalışan birisi 30 bin alıyorsa emekli olunca 15 bin alıyor, niye emekli olsun ki, hükümet memura 8077 seyyanen verip emekliye vermeyince tüm dengeler bozuldu, bundan böyle herkes 65 yaşını bekler, geçlerde devlet kadrolarına gireceğim diye çok bekler.