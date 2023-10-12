Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 15:54
Tercih Dışı Atama

Tercih dışı atanıp ta mahkemeye verip mahkemeyi kazanan varmı? Emsal karar varmı


&YuSuF&
Memur
12 Ekim 2023 17:10
mahkemeyi kazanan duymadım 7 tercikten mutlaka birine veriyorlar fakat bu yıl depremden dolayı tercih dışı yollanan olmuştur senin konuyu bilmiyorum
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