KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 16:15
65 puanla pomeme çağılır mıyım sizce

kadınlarda 65 puanda pımeme çağırılır mıyım?


000000.0
Aday Memur
12 Ekim 2023 16:16
yani ön başvurum kabul edilir parkura çağırılır mıyım?

E.Kayı Han
Editor
12 Ekim 2023 16:40

Konu ilgili bölüme taşınmıştır.


000000.0
Aday Memur
12 Ekim 2023 16:42
nasıl anlamadım
E.Kayı Han, 2 saat önce

Konu ilgili bölüme taşınmıştır.


E.Kayı Han
Editor
12 Ekim 2023 16:44

Emniyet forumuna açmışsınız konuyu. Konuyu POMEM forumuna taşıdım.

000000.0, 2 saat önce
nasıl anlamadım
Toplam 4 mesaj

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