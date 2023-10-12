Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 17:06
Lisede Konferans

Arkadaşlar bir öğretim üyesinin lisede konferans verebilmesi için okul idaresinin yapması gereken resmi işler nelerdir? Bu konuda yardımcı olabilecek idareci arkadaşım varsa şimdiden teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek DersiBranşçılara soru çözme saati konulsunOkullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Branş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii TutulmalıYardım Talebi (soruşturma)Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Rehberlik servisleri kaldırılsın'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Okulunuzdaki öğretmenler ile ilgili düşünceniz nedir?

Sözlük

müstakbel 2 natalia grace olayı 1 Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1 değişik yollarda 1 İçinden geleni söyle 1 şu an çalan şarkı 1 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 5 sözlük yazarlarının asosyal olması 2 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştüCHP Genel Başkan adayı Özel'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaretTürk Kızılay Başkanı Yılmaz'dan Gazze'ye insani yardım çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan Destici'yi kabul ettiAK Parti MYK toplantısı sona erdi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar