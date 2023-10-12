Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 17:53
Polis Arabulucu veya Uzlaştırma olabilirmi
merhaba öncelikle arabulucu veya uzlaştırmacı aynı şey midir. polis memuru olarak arabulucu veya ulaştırmacı olmak için hangi şartları tasimamiz gerekir. bilen varsa yardımcı olabilir mi

forester8065
Aday Memur
12 Ekim 2023 18:35
kurs açılır girersin sınav sonrası alabilir sin sıkıntı yok

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
12 Ekim 2023 18:38
hukuk mezunu olup sınavına girmen gerekiyor
Toplam 2 mesaj

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