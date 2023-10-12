Polis Arabulucu veya Uzlaştırma olabilirmi

merhaba öncelikle arabulucu veya uzlaştırmacı aynı şey midir. polis memuru olarak arabulucu veya ulaştırmacı olmak için hangi şartları tasimamiz gerekir. bilen varsa yardımcı olabilir mi

merhaba öncelikle arabulucu veya uzlaştırmacı aynı şey midir. polis memuru olarak arabulucu veya ulaştırmacı olmak için hangi şartları tasimamiz gerekir. bilen varsa yardımcı olabilir mi