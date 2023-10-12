Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ekim 2023 18:56
bilgisi olan
parmak kopması mesleğe engel mi

polis_
Aday Memur
12 Ekim 2023 19:19
Değil kardeşim, zaten 10 tane parmağın var bir tanesi eksik olsa ne olur ki,
Toplam 1 mesaj

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