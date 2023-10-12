Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2023 20:34
HEYET RAPORU

Herkese merhaba arkadaşlar ben Sağlık Bakanlığına Sözleşmeli Tıbbi Sekreter olarak atandım. Atandıktan sonra hipertansiyon ve tip 2 diyabet tanısı aldım. Doktoruma acil serviste çalıştığımı acilde kavga ve benzeri şeyler olduğunda tansiyonum ve şekerim yükseldiğini, gece nöbetinde de bir çok kez tansiyonum yükseldi doktoruma bu yaşadıklarımı anlatınca heyete girmemi söyledi ve ben heyette vardiyalı çalışamaz raporu için ayrı bir şey söylemem gerekiyor mu vardiyalı çalışamaz raporu istediğimi mi söylemeliyim yardımcı olursanız sevinirim

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