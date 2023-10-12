Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 21:27
Önümüzdeki il içine rotasyon gelebilir mi?

Önümüzdeki il içi zamanına rotasyon gelebilir mi arkadaşlar ve de il içinde ilçeden merkeze geçmeyi biraz olsun kolaylastirir mi sizce. Teşekkürler

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