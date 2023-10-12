Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2023 21:32
fazla çalışma ücreti
fazla çalışma ücretleri yılda bi kez herkese eşit bir şekilde toplu ödenecekmiş doğru mu acaba?

Çok Yazılan Konular

Buca Yüksek Güvenlikli CezaeviHukuk Mahkemeleri Posta ÜcretleriAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiLojman tahsisiAfad paraları ne oldu ?Sağlık sorunları nedeniyle İKM den yada Memurluktan alınılırmıYazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması HkGörevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçlarıİnfaz koruma memuruyum E kpss konusunda yardımGeçeyim mi sağlık bakanlığına kararsızım

Sözlük

çıldak 1 herkesi kendin gibi sanmak 5 müstakbel 2 çoban boşluğu 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 2 öyle midir böyle midir 1 Juliane koepcke 1 malzemeden çalmak 1 iş yıkmak 1 vezni aher 1

Son Haberler

Tekirdağ'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAydın'da dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandıManisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıNATO'da Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandıAK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar