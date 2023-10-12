Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


12 Ekim 2023 21:47
Tab Gıda halka arzı ne zaman ?

Arkadaşlar tarih göremedim TAB GIDA halka arzı haftaya hangi gün olur sizce?

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/tab-gida-san-ve-tic-a-s/

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