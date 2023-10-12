Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ekim 2023 21:58
Mutemet arkadaşlar yardımcı olabilir mi (Sağlık personeli)

Ocakta 3+1 olarak hastaneye atandım bugün toplum sağlığı merkezine geçiş dilekcem onaylandi. Hastane ziraat bankası ile anlaşmalı toplum sağlığı merkezi Akbank ile anlaşmalı . Ekim on beste maaş işlemlerim nasıl olacak pazartesi günü toplum sağlığı merkezinde çalışmaya başlayacağım. Süreçle ilgili hiç bir bilgim yok genel olarak konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirlerse çok sevinirim . Tedirgin olmamın sebebi banka vs işlerinden dolayı gecikme yaşamak çünkü konut kredisi ödüyorum. Promosyon iadesi yeni promosyonun yeniden yatırılması gibi bir kaç sorum daha olcak il sağlık müdürlüğünde görevli olup bilgi verebilecek olan varsa mesaj atabilirsiniz

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