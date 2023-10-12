KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ekim 2023 22:25
Arkadaşlar yardım!

Millet ben Gsb yyp ye başvurdum ama başvurular bittikten sonra telefon numaramı değiştirmem gerekti değiştirdim nasıl güncelleyebiliriz ki e devlette güncelledim ama başvuruda eski numaram gözüküyor yedekte kalırsam nasıl ulaşırlar ki bana yapılabilecek birşey var mı bildiğiniz?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Mühendis ve mimarlar neden kamuKurumlarda o kadar mühendis mimar açığına rağmen sürekli büro alımı. Yazık!1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunÖsym aracılığıyla sözleşmeli ataması yapılan bir başka ösym ile yapılan alıma başvuramaz!!Yyp 4001 kaca düşerİibf puanı yakında 50 ye düşerTicaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?Kamuda İşçi statüsüyle çalışmanın Avantajlarlı/dezavantajları neler?

Sözlük

çok ilginç şarkı sözleri 1 çıldak 1 şu an çalan şarkı 2 kökü kurumak 1 çoban boşluğu 1 öteki alemde lazım olur 3 iş yıkmak 1 Kendin olmaya cesaret etmek 3 değişik yollarda 1 ilişmek 1

Son Haberler

Okullarda, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler kapsamında hangi çalışmalar yapılacak?13 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıHemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!Aradığınız Mutluluk Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Devre MülklerdeTürkiye, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yendi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar