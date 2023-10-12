Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ekim 2023 22:32
Gelir Vergisi

Merhaba. Son aylarda bordomda gelir vergisi kesintisi görünmüyor. Nedeni ne olabilir? Bizden en az %15 kesilmesi gereken gelir vergisine ne oldu? Evet iki yıl önce asgari ücretle ilişkili bir miktardan muaf tutulduk ancak gelir vergisinin bu istisnadan daha yüksek çıkıyor olması gerekmiyor mu? Neden "0" görünüyor? Tamamlayıcı sağlık sigortası için vergi indiriminden yararlanmak istiyorum ancak gelir vergisini bordroda sıfır görünce imutemede başvurmaktan vazgeçtim. Nerden düşecekler benim sigorta priminin %15'ini vs? Gelie vergisinden düşmeyecek miydi? Bilgisi dahilinde yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

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