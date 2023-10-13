Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 00:49
4B Teknisyenlikten 4B Destek Personeline Geçiş

Bir kurumda teknisyen olarak çalışıyorum ama mutsuzum. İşe başlayalı 1.5 ay oldu. Memleketime yakın bir şehirde Destek Personeli başvurumda yedekten sıra geldi. Destek Personeli olarak kazandığım kurumun Personel Daire Başkanlığı müdürü ile görüştüm. Geçiş olabileceği söylendi. Bu durumda hangi yollar izlemem gerek. Daha önce yapan biri var ise lütfen bana ulaşabilir mi?

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