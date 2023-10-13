Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 08:10
Belediye Sözleşmeli Personel 3 Yıl Sonra Tayin Durumu

S.aleyküm

herkese hayırlı günler. iyi çalışmalar...

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile sözleşmeli personel memur olurken memur olamayan fakat KHK nın çıktığı tarih ile kanunun yayımlandığı tarih arasında ( 29.11.2022 - 26.01.2023) Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan personel 3+1 Sistemine tabi oldu...

Sormak istediğim 3+1 sonunda tayin hakkının nasıl olacağı. tüm kamu kurum ve kuruluşlarına mı yoksa sadece Belediye ve Mahalli İdarelere mi tayin olabileceğiz.

Konu ile ilgili KHK nın ilgili bölümleri ;

.... 29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.?

ve KHK nın devam eden bölümlerinde ;

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. ?Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum...

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