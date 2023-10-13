Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ekim 2023 10:14
Alt bölge tayini

arkadaşlar merhaba kasım ayında burduru alt bölge isteyebilirmiyim yani her daim isteyebilliyormuyuz alt bölge

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