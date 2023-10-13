Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
13 Ekim 2023 11:03
Becayis Antalya

Nevşehir Kayseri Aksaray ile

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Sözlük

Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1 şu an çalan şarkı 3 Bugün olanlar 2 müstakbel 2 öteki alemde lazım olur 2 paskalya adası 1 Zerengökçe 1 herkesi kendin gibi sanmak 8 çok ilginç şarkı sözleri 1 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1

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