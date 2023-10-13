KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 11:29
Orman genel müdürlüğü

Ogm alımından bahsediliyor mühendisler için nasıl nir kurum bilen varmı

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Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunKurumlarda o kadar mühendis mimar açığına rağmen sürekli büro alımı. Yazık!Mühendis ve mimarlar neden kamuÖsym aracılığıyla sözleşmeli ataması yapılan bir başka ösym ile yapılan alıma başvuramaz!!Yyp 4001 kaca düşerİibf puanı yakında 50 ye düşerTicaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?Gsb yedek

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