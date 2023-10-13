KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2023 12:36
İklimlendirme teknikeri önlisans

iklimlendirme ve soğutma tekn. ve gaz tesisatı bölümlerinden mezun olup atama bekleyen var mi?

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