Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Ekim 2023 13:04
Tekniker ??

Arkadaşlar merhaba ben 2 yıllık önlisans iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunuyum ünvan değişikliğine girersem teknik bölüm kabul ediliyormu İSG bölümü özelde tekniker olarak çalışabiliyor ama memuriyette teknik bölüm geçiyor mu bilen var mı

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