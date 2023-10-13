Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ekim 2023 13:12
Tekniker ??

Arkadaşlar merhaba 2 yıllık önlisans iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunuyum ünvan değişikliği sınavına girsem bu bölüm teknik olarak geçiyor mu özelde İSG teknikeri olarak çalışabiliyorlar kamuda teknik olarak geçiyor mu acaba


2ven
Aday Memur
13 Ekim 2023 13:47

hayır.

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