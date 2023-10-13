Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 13:23
Feragat

Merhaba

Şu anda Adalet Bakanlığı mülakat sonucunu bekliyorum. Bir yandan da SGK Merkezi atamasına başvuru yaptım.

Her ikisinden de olumlu sonuç almam durumunda SGK'dan feragat ederek Adalet Bakanlığına atanabilir miyim, yoksa SGK Merkezi atamasından feragat ettiğim için 1 yıl memur olamama cezası alarak Adalet Bakanlığı hakkım yanar mı?


KATİBELER
Aday Memur
13 Ekim 2023 14:07

Onu bilmem ama adalet bakanlığnda değil SGK da çalsmanı tavsiye ederim.


quorthon
13 Ekim 2023 14:12

Neden öyle dediniz Sgk'da çalışma koşulları daha mı iyi?

KATİBELER, 7 dk. önce

Onu bilmem ama adalet bakanlığnda değil SGK da çalsmanı tavsiye ederim.

Toplam 2 mesaj

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