Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 13:42
Ders Süresi 30 Dakika mı oldu? Kademeli olarak mı düşecek?

Böyle bir yazı var öğrenci yoğunluğu olunca ders süresini 30 dk yapmışlar.

https://ogretmencafe.com/meb-resmen-duyurdu-o-okullarda-ders-suresi-30-dakika-oldu/

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