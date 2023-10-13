Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 13:57
İstanbul lojman
Arkadaşlar merhaba. İstanbul da lojman durumu nedir ? Hangi bölgelerde var ? Ara tayin doneminde gelenler için lojman başvuruları ne zaman alınır ?

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