Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 14:18
Ambar memuru yemek yeme hakkı varmı

Selamlar,Ambar memuru yemek yeme hakkı varmı geçi görevlendirmeyle çalışan memur.


Cirixus
Aday Memur
13 Ekim 2023 14:42

Öğretmenin bile yemek hakkı yok. Ambar memuruna sıra gelmez


seaaa
Şef
13 Ekim 2023 14:44
Bu ne üstünlük?
Cirixus, 2 saat önce

Öğretmenin bile yemek hakkı yok. Ambar memuruna sıra gelmez

Toplam 2 mesaj

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