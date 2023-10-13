KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 14:22
Pomem kulak zarı deligi

Arkadaslar 30. dönem pomemi kazandım. Yalniz sag kulak zarim delik. İsitme kaybım yok. Genel sağlikta problem olur mu? Yardimck olursaniz cok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

65 puanla pomeme çağılır mıyım sizce31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?Pomem 30. Dönem sağlık kurulu

Sözlük

oh be dünya varmış 1 zencefil 4 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1 seabed 2030 project 2 ocak ayı maaşını merakla beklemek 1 hayalet gemi 1 güneş tutulması 1 güne bir söz bırak 3 pamunda 1 en kötü ilk randevu tecrübeleri 1

Son Haberler

Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldiAltının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyorFirari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandıSıfır TOGG taşıyan tır, üst geçide vurunca araçlar hasar aldıBakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar