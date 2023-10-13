KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 14:53
2023/6 KPSS 4453 ten başvuranlar kimler

merhabalar 4453 Muhasebe kadrosuna kimler başvuru yaptı. sayımızı bilelim


darkkinght
Aday Memur
13 Ekim 2023 15:16

69 puanla bir hayaldir atanmak :)


kendinemüzisyen
Aday Memur
13 Ekim 2023 15:24

öyle deme en son merkezi atamada puan 68e kadar düştü bizim branştan

darkkinght, 1 saat önce

69 puanla bir hayaldir atanmak :)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Mimar ve mühendislerZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunKurumlarda o kadar mühendis mimar açığına rağmen sürekli büro alımı. Yazık!Mühendis ve mimarlar neden kamuÖsym aracılığıyla sözleşmeli ataması yapılan bir başka ösym ile yapılan alıma başvuramaz!!Yyp 4001 kaca düşerİibf puanı yakında 50 ye düşerTicaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?

Sözlük

sözlü tarih 1 vezni aher 1 mavi kod 1 herkesi kendin gibi sanmak 7 zencefil 4 dikotomi 1 ne izledim ben dedirten filmler 1 anı defterine yazılan vecizeler 1 şu an çalan şarkı 3 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 4

Son Haberler

Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldiAltının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyorFirari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandıSıfır TOGG taşıyan tır, üst geçide vurunca araçlar hasar aldıBakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar