Mimar ve mühendisler

kardeşim sen atanamayınca insanlara mı sarıyosun? Bu başlığı açanla senin atıp tuttuğun başka başlığı da gördüm. Gereksiz, boş beleş insanlar deyip yazmadım ancak insanın canını sıkmayın. Ben 4001 beklemiyorum zaten, mühendislik için sıra bana gelmiş durumda. Ben sırf sizden yahut 4001'den birinin yerini ihlal etmeyeyim diye, kul hakkından korktuğumdan tercih vermemiş biriyim. Sizden 10 alınıyorsa 4001'den en fazla 1 alınıyor. Bi zahmet 10 içerisine girin. Giremiyorsanız da durmadan gereksiz başlıklar açıp ulaşamayacağınız puanların adamlarına çatmayın. Normalde üsten bakan bir üslupla yazmam lakin sizin diğer başlık ve bu başlıkta da sürdürdüğünüz dil bunu gerektiriyor. Bundan sonra kendiniz çalın kendiniz oynayın. Sizin haddinize değil mimar veyahut mühendisin nerede çalışacağına karar vermek.

kardeşim sen atanamayınca insanlara mı sarıyosun? Bu başlığı açanla senin atıp tuttuğun başka başlığı da gördüm. Gereksiz, boş beleş insanlar deyip yazmadım ancak insanın canını sıkmayın. Ben 4001 beklemiyorum zaten, mühendislik için sıra bana gelmiş durumda. Ben sırf sizden yahut 4001'den birinin yerini ihlal etmeyeyim diye, kul hakkından korktuğumdan tercih vermemiş biriyim. Sizden 10 alınıyorsa 4001'den en fazla 1 alınıyor. Bi zahmet 10 içerisine girin. Giremiyorsanız da durmadan gereksiz başlıklar açıp ulaşamayacağınız puanların adamlarına çatmayın. Normalde üsten bakan bir üslupla yazmam lakin sizin diğer başlık ve bu başlıkta da sürdürdüğünüz dil bunu gerektiriyor. Bundan sonra kendiniz çalın kendiniz oynayın. Sizin haddinize değil mimar veyahut mühendisin nerede çalışacağına karar vermek.