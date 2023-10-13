KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 15:03
Mimar ve mühendisler

Mimar ve mühendislere bence sınırlı sayıda atama yapılmalı. Bu bölümlerin amacı devlete personel yetiştirmek değil. Kendilerini geliştirip iyi para kazanabilirler. İibf kadrolarına iibf liler atanmalıdır.


muhendis4258
Aday Memur
13 Ekim 2023 15:18

Çok haklısın. Hatta iddiayı artırıyorum. Boş boş atanan hiçbir mesuliyet alıp imza bile atamayan iibf maaşları en düşük memur maaşı olmalıdır.


Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 15:34

Haklısın dediğin yorum senin tam tersine birşey söylüyor yalnız yak veriyorsun da ;)imza atmak demişken bırak iibf yi hiç bir memuriyette başlar başlamaz imza yetkisi verilmez bilmediğin konular hakkında yorum yapma bence ;)

muhendis4258, 1 saat önce

Çok haklısın. Hatta iddiayı artırıyorum. Boş boş atanan hiçbir mesuliyet alıp imza bile atamayan iibf maaşları en düşük memur maaşı olmalıdır.


mkarey10
Memur
13 Ekim 2023 15:37

bu üslupla yazmak istemezdim ancak zorluyorsunuz. Kuş beyinli arkadaşım, kendi kadrolarınız olarak saydığınız büro personelliğini sadece mühendis ve mimarlar değil diğerleri de kapıyor. Fizyoterapistlere tek kelime etmediniz. Zaten 4001 ilanına çıkılmıyor neyin derdindesiniz kardeşim? 4001 kovalayan biri değilim ama sınava çalışmadan girsek (ki askeriyede böyle girdim) yine sizden yüksek alacağımız bir sınavdan 80 bile alamıyorsanız atanmayın abicim. Gidin kasiyer olun.


Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 15:51

Çok bilmişliğini kendine sakla hep öyle kimin kaç puanla atanacağına da kariyer planına da burnunu sokma zahmet olmazsa şu 80 üstü alanların da kendini dünyanın en mükemmel varlıkları zannedip nimetten saymaları da kendilerini bir komik. Bırakın iibf nin 80 alıp almamasını da siz 90 üzeri alıp kendi alanınızdan atanmayı becerin önce senin 85 alıp açıkta kalmanla her hangi bir iibf linin 65 ile açıkta kalması arasında hiç fark yok 4001 olmasa atamalarda yüzünüze bakılmaz ama iibf lileri dilinize doluyorsunuz önce kendi halinize bakın

mkarey10, 1 saat önce

bu üslupla yazmak istemezdim ancak zorluyorsunuz. Kuş beyinli arkadaşım, kendi kadrolarınız olarak saydığınız büro personelliğini sadece mühendis ve mimarlar değil diğerleri de kapıyor. Fizyoterapistlere tek kelime etmediniz. Zaten 4001 ilanına çıkılmıyor neyin derdindesiniz kardeşim? 4001 kovalayan biri değilim ama sınava çalışmadan girsek (ki askeriyede böyle girdim) yine sizden yüksek alacağımız bir sınavdan 80 bile alamıyorsanız atanmayın abicim. Gidin kasiyer olun.


mkarey10
Memur
13 Ekim 2023 15:54

ülkeye ne yararınız var? Uçak motoru mu yapıyorsunuz? Teknoloji çağındayız, bilgisayarı girdi çıktı işlerini bilmeyen mi var? Sizden ne diye alım yapılıyor ki? Gidin ingilizce işletme falan okuyup ceo falan olun siz de o halde. Puanınız bir şeye yetmeyip ibf gidiyorsunuz sonra atayın bizi, o kadrolar bizim diye ağlıyorsunuz. Okumayın o zaman kardeşim. Trilyon mezun veren bi bölümü okumayın. Artık açık öğretimden bile okunabilen bölümlere para harcayacağınıza gidin hayvan bakın, ülkeye yararınız olsun.

Mehmet-şeker, 48 dk. önce

Çok bilmişliğini kendine sakla hep öyle kimin kaç puanla atanacağına da kariyer planına da burnunu sokma zahmet olmazsa şu 80 üstü alanların da kendini dünyanın en mükemmel varlıkları zannedip nimetten saymaları da kendilerini bir komik. Bırakın iibf nin 80 alıp almamasını da siz 90 üzeri alıp kendi alanınızdan atanmayı becerin önce senin 85 alıp açıkta kalmanla her hangi bir iibf linin 65 ile açıkta kalması arasında hiç fark yok 4001 olmasa atamalarda yüzünüze bakılmaz ama iibf lileri dilinize doluyorsunuz önce kendi halinize bakın


muhendis4258
Aday Memur
13 Ekim 2023 15:56

Yetki verilmez mi :D arkadaş personel müdürü verilmezmiş ulan daha biz neyin ne olduğunu bilmediğimiz milyonluk ihalelere imza atıyoruz kaşım gözüm derken. Hepiniz kuduruyorsunuz mühendis olamadığınız için bu kafayla olamazsınız da zaten. Sınava girip 3 5 soru çözüp girdiğiniz bölümlerle bize kafa tutuyolar şaka gibi :D


muhendis4258
Aday Memur
13 Ekim 2023 15:58

Adam utanmadan bizim 85 ile kendi 65 ini kıyaslıyor işte bu kadar cahil bir kesim. 65 i sırtımızı kaşırken alıyoz biz birader az ötede oyna hadi ya


Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 16:02

Hadsizlikte sınır tanımıyorum diyorsun çok biliyorum atanamayan mühendislerin sokakta kâğıt karton topladığını herşey bi sizin hakkınız zaten maşallah.işin en acınılası tarafı da kendi bölümlerinden atanmayı beceremeyince aşağılamaya soymadıkları adamların işini yapmak için 4001 diye ağlamalarınız.siz niye kendinizi geliştirip özel sektörde paraya para demiyorsunuz madem bu atanma merakı ne? Tabi puan çekip 4001 e muhtaç olmadan?

mkarey10, 45 dk. önce

ülkeye ne yararınız var? Uçak motoru mu yapıyorsunuz? Teknoloji çağındayız, bilgisayarı girdi çıktı işlerini bilmeyen mi var? Sizden ne diye alım yapılıyor ki? Gidin ingilizce işletme falan okuyup ceo falan olun siz de o halde. Puanınız bir şeye yetmeyip ibf gidiyorsunuz sonra atayın bizi, o kadrolar bizim diye ağlıyorsunuz. Okumayın o zaman kardeşim. Trilyon mezun veren bi bölümü okumayın. Artık açık öğretimden bile okunabilen bölümlere para harcayacağınıza gidin hayvan bakın, ülkeye yararınız olsun.


Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 16:05

Atanamadıktan sonra ne işe yarıyor birader 85 puan? Bi iibf li 85 puanla ilk atamada gider ama bi mühendis 85 puan ile 4001 olmasa atamayı rüyasında göremez. İnsanları puanından dolayı aşağılamak da size hiç birşey kazandırmaz. Anca sizi küçültür

muhendis4258, 41 dk. önce

Adam utanmadan bizim 85 ile kendi 65 ini kıyaslıyor işte bu kadar cahil bir kesim. 65 i sırtımızı kaşırken alıyoz biz birader az ötede oyna hadi ya


mkarey10
Memur
13 Ekim 2023 16:07

kardeşim sen atanamayınca insanlara mı sarıyosun? Bu başlığı açanla senin atıp tuttuğun başka başlığı da gördüm. Gereksiz, boş beleş insanlar deyip yazmadım ancak insanın canını sıkmayın. Ben 4001 beklemiyorum zaten, mühendislik için sıra bana gelmiş durumda. Ben sırf sizden yahut 4001'den birinin yerini ihlal etmeyeyim diye, kul hakkından korktuğumdan tercih vermemiş biriyim. Sizden 10 alınıyorsa 4001'den en fazla 1 alınıyor. Bi zahmet 10 içerisine girin. Giremiyorsanız da durmadan gereksiz başlıklar açıp ulaşamayacağınız puanların adamlarına çatmayın. Normalde üsten bakan bir üslupla yazmam lakin sizin diğer başlık ve bu başlıkta da sürdürdüğünüz dil bunu gerektiriyor. Bundan sonra kendiniz çalın kendiniz oynayın. Sizin haddinize değil mimar veyahut mühendisin nerede çalışacağına karar vermek.

Mehmet-şeker, 37 dk. önce

Hadsizlikte sınır tanımıyorum diyorsun çok biliyorum atanamayan mühendislerin sokakta kâğıt karton topladığını herşey bi sizin hakkınız zaten maşallah.işin en acınılası tarafı da kendi bölümlerinden atanmayı beceremeyince aşağılamaya soymadıkları adamların işini yapmak için 4001 diye ağlamalarınız.siz niye kendinizi geliştirip özel sektörde paraya para demiyorsunuz madem bu atanma merakı ne? Tabi puan çekip 4001 e muhtaç olmadan?


Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 16:10

Senin haddine mi kasiyer olun hayvan bakın demek?benim kimseye sardığım yok ama siz atanamayıp iibf kiler atanmaya devam ettikçe bize sarıyorsunuz ne aşağılanmadığımız kaldı ne hakaretleriniz ne beddualarınız. Puanınız yüksek diye ağzınıza geleni sayıp da size bi cevap veren olunca zorunuza gitmesin zahmet olmazsa.

mkarey10, 32 dk. önce

kardeşim sen atanamayınca insanlara mı sarıyosun? Bu başlığı açanla senin atıp tuttuğun başka başlığı da gördüm. Gereksiz, boş beleş insanlar deyip yazmadım ancak insanın canını sıkmayın. Ben 4001 beklemiyorum zaten, mühendislik için sıra bana gelmiş durumda. Ben sırf sizden yahut 4001'den birinin yerini ihlal etmeyeyim diye, kul hakkından korktuğumdan tercih vermemiş biriyim. Sizden 10 alınıyorsa 4001'den en fazla 1 alınıyor. Bi zahmet 10 içerisine girin. Giremiyorsanız da durmadan gereksiz başlıklar açıp ulaşamayacağınız puanların adamlarına çatmayın. Normalde üsten bakan bir üslupla yazmam lakin sizin diğer başlık ve bu başlıkta da sürdürdüğünüz dil bunu gerektiriyor. Bundan sonra kendiniz çalın kendiniz oynayın. Sizin haddinize değil mimar veyahut mühendisin nerede çalışacağına karar vermek.


mkarey10
Memur
13 Ekim 2023 16:20

benim de haddime değil ancak konuyu ben başlatmadım gördüğün gibi. Sizin at koşturduğunuz konudayım. Benim kimseye beddua ettiğim, küçümsediğim yok. Olamaz da. Mühendisler, mimarlar yüksek puanlarla açıkta kalmamak adına en azından 4001'e de kadro verilsin diye kendileri için çabalıyorlar. Sizin sesiniz daha gür çıkıyor, kadrolar sizde kalıyor. Herkes kendisi için çabalıyor. Sırf sizin iki başlıktır sözleriniz üzerine böyle yakışıksız üslupta yazdım, kendim adına özür dilerim. Konuyu uzatmaya gerek yok. Allah herkese hayırlı kapılar açsın. Kimse de bu sebeplerden birbirine düşman muamelesi yapmasın.

Mehmet-şeker, 29 dk. önce

Senin haddine mi kasiyer olun hayvan bakın demek?benim kimseye sardığım yok ama siz atanamayıp iibf kiler atanmaya devam ettikçe bize sarıyorsunuz ne aşağılanmadığımız kaldı ne hakaretleriniz ne beddualarınız. Puanınız yüksek diye ağzınıza geleni sayıp da size bi cevap veren olunca zorunuza gitmesin zahmet olmazsa.


muhendis4258
Aday Memur
13 Ekim 2023 16:21

Puan falan küçümsediğim yok kıyas yapmayacaksın o zaman burda resmen küfür yemeye forum açmışsın gelip konuşuyon

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