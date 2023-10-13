KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 15:06
Yakın zamanda yapılacak TCDD personel alimi

Yakın zamanda yapılacağı söylenen hat bakım memuru ve hareket memuru alımı ne zaman olacak acaba ?Duyum uzerinden bir ay geçti ama hala ilan gelmedi.bilgisi veya fikri olan yazarsa sevinirim arkadaşlar.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Mimar ve mühendislerZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunKurumlarda o kadar mühendis mimar açığına rağmen sürekli büro alımı. Yazık!Mühendis ve mimarlar neden kamuÖsym aracılığıyla sözleşmeli ataması yapılan bir başka ösym ile yapılan alıma başvuramaz!!Yyp 4001 kaca düşerİibf puanı yakında 50 ye düşerTicaret bakanlığı alımı sözleşmeli mi kadrolu mu?

Sözlük

Zerengökçe 1 Hayaller ve hayatlar 1 değişik yollarda 1 sözlü tarih 1 en kötü ilk randevu tecrübeleri 1 şu an çalan şarkı 3 ocak ayı maaşını merakla beklemek 1 yoroz 1 Juliane koepcke 1 kopli 1

Son Haberler

Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldiAltının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyorFirari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandıSıfır TOGG taşıyan tır, üst geçide vurunca araçlar hasar aldıBakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar