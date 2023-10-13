Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 15:13
Sosyal Medya Kullanmayan Polis
yazılı yarın organları gazete dergi vs ve görsel, işitsel yayın organları Tv ve radyo tek tipleşti. muahalif olanlar oldukça az. hal böyle olunca gerçeği sosyal medyadan öğrenmek duyarlı bir birey olarak bize kalıyo. gündemi gerçek bir şekilde takip etmek bir polisin duyarlılıkları arasında olması gerektiğini inanıyorum. X (TWEETTİR) yok. Facebook yok. Instagram yok. telegram yok. YouTube yok. Google yok. gmail yok. haber sitelerini yorumları takip etme yok. bişey söylüyorsun bön bön yüzüne bakıyo. interneti kullanamıyor

kızılelma2023
Aday Memur
13 Ekim 2023 16:26
Siktir et siyaseti, haberleri, parayı bunlarla ilgili muhabbete bile gerek yok. İnterneti en güzel şekilde kullanmak istiyorsan telefonuna storyyel i indir bol bol kitap dinle böyle boş şeyler düşünmene gerek kalmaz.
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