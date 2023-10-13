Sosyal Medya Kullanmayan Polis

yazılı yarın organları gazete dergi vs ve görsel, işitsel yayın organları Tv ve radyo tek tipleşti. muahalif olanlar oldukça az. hal böyle olunca gerçeği sosyal medyadan öğrenmek duyarlı bir birey olarak bize kalıyo. gündemi gerçek bir şekilde takip etmek bir polisin duyarlılıkları arasında olması gerektiğini inanıyorum. X (TWEETTİR) yok. Facebook yok. Instagram yok. telegram yok. YouTube yok. Google yok. gmail yok. haber sitelerini yorumları takip etme yok. bişey söylüyorsun bön bön yüzüne bakıyo. interneti kullanamıyor

yazılı yarın organları gazete dergi vs ve görsel, işitsel yayın organları Tv ve radyo tek tipleşti. muahalif olanlar oldukça az. hal böyle olunca gerçeği sosyal medyadan öğrenmek duyarlı bir birey olarak bize kalıyo. gündemi gerçek bir şekilde takip etmek bir polisin duyarlılıkları arasında olması gerektiğini inanıyorum. X (TWEETTİR) yok. Facebook yok. Instagram yok. telegram yok. YouTube yok. Google yok. gmail yok. haber sitelerini yorumları takip etme yok. bişey söylüyorsun bön bön yüzüne bakıyo. interneti kullanamıyor