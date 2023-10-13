KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ekim 2023 16:09
Tecil Süresi (Acil)

Arkadaşlar selamlar, internette bakmama rağmen pek anlamadım o yüzden burdan soruyorum. Tecilim 06.02.2024 de bitiyor. Tecil bittikten sonra direk yoklama kaçağı mı oluyorum yoksa 31 aralığa kadar süre mi veriliyor? Bir de şu anda devam etmekte oldugum bir dhmi syajyer atc sürecim var. Eğer olur da kazanırsam 6 haziranda kurs başlayacak. Tecil tarihinden sonra yani. Bu durumda bir sıkıntı çıkar mı? Yoksa aday memur durumundan ertelenir mi tekrardan?

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