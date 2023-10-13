Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 16:10
yer değişikliği cezası
ceza olarak gecmeyen lakin soruşturma sonucu yapilan bir durum.baska ilceye surgun gibi oluyor. bu tip atamalarda iptal davasinda nasil bir yol izlenmeli. disiplin sorusturmasi tamamen iftira uzerine,sahitlerimin dinlenmedigi aksine taraf tutulmakla suclandigi ve somut delil bulunamamistir ibareli ve agir bir ceza ile sonuclanan bir olay. bununla ilgili usulune uygun sorusturma olmamasi ve somut kanit veya somut idda bile olmamasi,gerekcesiz ceza onerilmesi gibi durumlardan bu ceza kalkar ya da duser diye dusunuyorum. lakin cezadan ayri muhakik raporunda gorev yeri degismesi uygundur ibaresine istinaden tarafima naklen atama yapildi. bu durum ile hem kurumun tamamen farkli bir isleyiste olmasi hem de baska ilcede olmasi yuzunden magdurum. benzer bi sey yasayan var mi yardim

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