Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Ekim 2023 16:19
Ek özel hizmet tazminatı

Merhaba arkadaşlar. Mühendis kariyerli teknikerlerin ek özel hizmet tazminatın %3 (mühendis gibi) ödenmesi konusunda OMBUDSMAN nın 2023/11372-S.23.18256 Sayı , 2023/4800 Başvuru No, 14/09/2023 Karar Tarihli kararında vermiş Bu kararın uygulana bilirliği varmıdır. Ek özel hizmet tazmimnatı hakkında bildiğiniz mahkeme kararı varmıdır.

Çok Yazılan Konular

2024 zam nasıl hesaplanacakİşçiler bu ay 60 bin lira aldı.Tarım maaş ve yan ödemelerBecayiş(tekniker)Mühendislik tamamlama yapan varsa yarımcı olabilir mi?İl Milli Eğitim Müdürünün Onayını Vali Redderder Mi?Kurumlar hk. bilgi.Eş durumundan dava açıp kazanan var mi?

Sözlük

seabed 2030 project 2 ne izledim ben dedirten filmler 1 doğal afet 1 Kendin olmaya cesaret etmek 2 yine olsa yine yaparım 2 müstakbel 1 herkesi kendin gibi sanmak 7 İçinden geleni söyle 2 kopli 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldiAltının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyorFirari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandıSıfır TOGG taşıyan tır, üst geçide vurunca araçlar hasar aldıBakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar