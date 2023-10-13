Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ekim 2023 16:42
Memur maaşlarına göre Araba fiyatları

Ne yapacağız biz arkadaşlar? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zamanında evini ve arabasını alan orta yaşlı memurlar biz genç memurların halini pek anlamaz ama biz ne yapacağız bu araba konusunda lütfen akıl verin ya. :(((


cetek
Memur
13 Ekim 2023 16:54

Peşinat şartı olmasa taksit ödeyecek gücümüz var da peşinatı biriktirene kadar araç fiyatı 2 katına çıkıyor.

Yapacak birşey yok, hayata çok yanlış zamanda atıldık.


turkeli1048
Aday Memur
13 Ekim 2023 16:58

Harcamaları kısıp para biriktireceksin, şuanda başka yolu yok. Bu piyasada artık kredi ile bir şey alınmaz. Parayı biriktirip fırsat kollayacaksın, ekonomi depresyona sürüklenmeye başladığında mecburen kredi sürelerini arttıracaklar, faiz oranlarını düşürecekler, o zaman almaya bakacaksın.


satac123
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 17:01

Arabam olmamasından daha kötü olan şey olacağına dair hiç umudum olmaması.


turkeli1048
Aday Memur
13 Ekim 2023 17:01

Ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama memurun ödeme gücü 48 ay vade ile sadece 210 bin tl ye yetiyor.

cetek, 2 saat önce

Peşinat şartı olmasa taksit ödeyecek gücümüz var da peşinatı biriktirene kadar araç fiyatı 2 katına çıkıyor.

Yapacak birşey yok, hayata çok yanlış zamanda atıldık.


Akademik7224
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 18:06

Kesinlikle katılıyorum, katılmadığım tek nokta, taksiti de ödeyemeyiz ki, nasıl ödeyeceğiz? :(

cetek, 2 saat önce

Peşinat şartı olmasa taksit ödeyecek gücümüz var da peşinatı biriktirene kadar araç fiyatı 2 katına çıkıyor.

Yapacak birşey yok, hayata çok yanlış zamanda atıldık.


Akademik7224
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 18:07

Haklısınız..

turkeli1048, 2 saat önce

Harcamaları kısıp para biriktireceksin, şuanda başka yolu yok. Bu piyasada artık kredi ile bir şey alınmaz. Parayı biriktirip fırsat kollayacaksın, ekonomi depresyona sürüklenmeye başladığında mecburen kredi sürelerini arttıracaklar, faiz oranlarını düşürecekler, o zaman almaya bakacaksın.

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